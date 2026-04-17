L' ultimo saluto ad Alicia la 12enne uccisa da un albero L' urlo della mamma | Svegliati

Si sono svolti i funerali di Alicia Amoruso, la bambina di 12 anni deceduta a causa di un albero che le è crollato addosso. La cerimonia si è tenuta nel pomeriggio presso la parrocchia di Santa Caterina da Siena a Bisceglie. La madre ha urlato: «Svegliati» mentre le lacrime scorrevano e i palloncini bianchi venivano liberati in aria. La salma è stata portata via tra le lacrime dei presenti.

Le lacrime, i palloncini bianchi, l'ultimo saluto. Un pomeriggio struggente presso la parrocchia di Santa Caterina da Siena a Bisceglie i funerali di Alicia Amoruso, la bimba di soli 12 anni che è morta qualche giorno fa travolta da un albero poco dopo esser uscita da scuola. L'urlo disperato della mamma: «Svegliati, Alicia, svegliati», al termine del funerale, abbracciando quella bara bianca. Funerali particolarmente partecipati, con centinaia di persone, anche fuori in coda. Tanti anche gli studenti, compresi tutti i compagni di classe (la seconda D della Riccardo Monterisi). La famiglia aveva chiesto ai politici di non partecipare all'ultimo saluto.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - L'ultimo saluto ad Alicia, la 12enne uccisa da un albero. L'urlo della mamma: «Svegliati» Notizie correlate L'ultimo saluto ad Alicia, la 12enne uccisa da un albero. La famiglia ai politici: «Non venite»Sono in corso di svolgimento presso la parrocchia di Santa Caterina da Siena a Bisceglie i funerali di Alicia Amoruso, la bimba di soli 12 anni che è... Cinque indagati per la morte della 12enne Alicia Amoruso uccisa dalla caduta di un albero a BisceglieNell’inchiesta sulla morte di Alicia Amoruso, la studentessa di 12 anni travolta e uccisa da un grosso pino sradicato dal vento lunedì scorso a... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Alicia morta a 12 anni schiacciata da un albero, Bisceglie si ferma per i funerali; Tragedia a Bisceglie: addio ad Alicia, comunità sotto shock per una morte inconcepibile; Salento, investe un 29enne e scappa: finisce la caccia al pirata della strada. Un 26enne dai carabinieri; Gallipoli Calcio in crisi: calciatori si siedono a terra al Fanuzzi di Brindisi, ecco cosa succede. Bisceglie, l’ultimo commovente saluto ad Alicia, morta schiacciata da un alberoNella chiesa di Santa Caterina, familiari, amici e compagni di scuola si sono stretti attorno ai genitori, distrutti da una perdita impossibile da accettare ... trmtv.it L'ultimo saluto ad Alicia, la 12enne uccisa da un albero a Bisceglie- BISCEGLIE, 17 APR - Poche parole sussurrate e l'abbraccio a una mamma e un papà che siedono accanto alla bara bianca della loro figlia, che accarezzano con dolcezza. L'arcivescovo di Trani- Barletta ... msn.com Tele Dehon. . Sono stati celebrati nel pomeriggio di oggi nella chiesa dedicata a Santa Caterina a Bisceglie, i funerali di Alicia Amoruso, la 12enne morta dopo essere stata schiacciata da un albero abbattuto dal forte vento. A presiedere le esequie, mons. Leo facebook A Bisceglie il giorno dei funerali di Alicia, la famiglia: «Non vogliamo politici». Il dolore degli amici: «Qui ci manchi» x.com