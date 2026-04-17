A Bisceglie si stanno svolgendo i funerali di Alicia Amoruso, la ragazza di 12 anni deceduta dopo essere stata travolta da un albero. La cerimonia si tiene presso la parrocchia di Santa Caterina da Siena, dove familiari e amici si sono radunati per salutare Alicia. La famiglia ha indirizzato un messaggio ai politici, chiedendo di non partecipare alla funzione.

Sono in corso di svolgimento presso la parrocchia di Santa Caterina da Siena a Bisceglie i funerali di Alicia Amoruso, la bimba di soli 12 anni che è morta qualche giorno fa travolta da un albero poco dopo esser uscita da scuola. Funerali particolarmente partecipati, con centinaia di persone, anche fuori in coda. Tanti anche gli studenti, compresi tutti i compagni di classe (la seconda D della Riccardo Monterisi). La famiglia aveva chiesto ai politici di non partecipare all'ultimo saluto. "Accogliendo la volontà dei familiari, che hanno chiesto che questo momento resti privo di presenze istituzionali, l’Amministrazione comunale non sarà presente alle esequie", ha detto il sindaco Angelantonio Angarano.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - L'ultimo saluto ad Alicia, la 12enne uccisa da un albero. La famiglia ai politici: «Non venite»

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