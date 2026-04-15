La Procura di Trani ha iscritto nel registro degli indagati cinque persone nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di una ragazza di 12 anni avvenuta a Bisceglie. La vittima è stata colpita da un albero sradicato dal vento lunedì scorso, mentre si trovava in strada. L’incidente ha portato alla creazione di un fascicolo per approfondire le responsabilità legate alla caduta del pino.

Nell’inchiesta sulla morte di Alicia Amoruso, la studentessa di 12 anni travolta e uccisa da un grosso pino sradicato dal vento lunedì scorso a Bisceglie, la Procura di Trani ha iscritto nel registro degli indagati cinque persone. Si tratta di dipendenti comunali, tra dirigenti, funzionari tecnici e istruttori, tutti appartenenti alla Ripartizione Pianificazione, Programmi e Infrastrutture e allo Sportello Patrimonio, Demanio e Attività Manutentive. L’ipotesi di reato è concorso in omicidio colposo. Gli avvisi di garanzia sono stati notificati contestualmente al conferimento degli incarichi per gli accertamenti tecnici irripetibili, passaggi necessari per consentire alle difese di nominare eventuali consulenti di parte.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cinque indagati per la morte della 12enne Alicia Amoruso uccisa dalla caduta di un albero a Bisceglie

Notizie correlate

Dodicenne schiacciata da un albero a Bisceglie: cinque indagati per la morte di Alicia AmorusoCinque avvisi di garanzia sono stati notificati dalla Procura di Trani ad altrettanti indagati nell'inchiesta per la morte di Alicia Amoruso, la...

Alicia Amoruso, morta schiacciata da un albero a 12 anni. Indagati 5 dipendenti comunali a BisceglieTrani, 15 aprile 2026 – Ci sono cinque indagati per la morte di Alicia Amoruso, la 12enne travolta e schiacciata da un grosso albero sradicato dal...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Alicia schiacciata da un pino a 12 anni: indagati i 5 dipendenti del Comune di Bisceglie che avrebbero dovuto potare l'albero; Morte Alicia Amoruso, cinque nomi iscritti nel registro degli indagati; Ragazzina morta schiacciata da un albero: indagati cinque dipendenti comunali; Ragazzina morta schiacciata da un albero | indagati cinque dipendenti comunali.

Alicia Amoruso, morta schiacciata da un albero a 12 anni. Indagati 5 dipendenti comunali a BisceglieLa ragazzina stata travolta da un pino abbattuto dal vento. É deceduta per possibile trauma da schiacciamento. La procura di Trani ha inviato gli avvisi di garanzia, oggi verranno affidati gli incaric ... quotidiano.net

Bisceglie, cinque indagati per la morte della 12enne schiacciata da un alberoCinque persone sono indagate per la morte di Alicia Amoruso, la dodicenne schiacciata a Bisceglie da un albero di pino, a tronco grosso, caduto durante le forti raffiche di vento che spiravano sulla c ... notizie.it

Cinque indagati per la morte della piccola Alicia Svolta nelle indagini sulla morte di Alicia Amoruso, la dodicenne travolta e uccisa dal crollo di un pino lunedì scorso in via Gaetano Veneziano a Bisceglie. La Procura di Trani ha iscritto nel registro degli inda - facebook.com facebook

Tragedia a Bisceglie, schiacciata da albero: muore la 12enne Alicia Amoruso. Aperta inchiesta e disposta autopsia x.com