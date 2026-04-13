Alicia Amoruso chi era la 12enne morta travolta da un albero | la passione per la pallavolo

Da thesocialpost.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 12 anni è deceduta a Bisceglie mentre tornava a casa da scuola. La giovane è rimasta vittima di un incidente in cui un albero è caduto, colpendola mortalmente. La comunità locale si è stretta intorno alla famiglia della vittima, ricordando la passione della ragazza per la pallavolo. L'episodio ha suscitato cordoglio tra i residenti e le autorità stanno indagando sulle cause del cedimento dell’albero.

Una tragedia improvvisa ha sconvolto la comunità di Bisceglie (provincia di Barletta-Andria-Trani), dove una ragazzina di appena 12 anni ha perso la vita mentre stava tornando a casa da scuola. La vittima è Alicia Amoruso, deceduta dopo essere stata travolta da un albero sradicato dal vento in una giornata segnata dal maltempo e da raffiche particolarmente violente. L’impatto si è rivelato fatale. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, tra via Cosmai e via Veneziano, la giovane era già incastrata sotto il tronco e i rami. Le condizioni sono apparse subito disperate e il trasferimento d’urgenza all’ospedale non è bastato a salvarle la vita: i politraumi da schiacciamento riportati si sono rivelati troppo gravi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

alicia amoruso chi era la 12enne morta travolta da un albero la passione per la pallavolo
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Alicia Amoruso morta a 12 anni a Bisceglie colpita da un albero caduto per il vento durante l'allerta meteoUna ragazzina di 12 anni, Alicia Amoruso, è morta a Bisceglie dopo essere stata colpita da un albero caduto a causa del vento.

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