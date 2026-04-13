Alicia Amoruso chi era la 12enne morta travolta da un albero | la passione per la pallavolo

Una ragazza di 12 anni è deceduta a Bisceglie mentre tornava a casa da scuola. La giovane è rimasta vittima di un incidente in cui un albero è caduto, colpendola mortalmente. La comunità locale si è stretta intorno alla famiglia della vittima, ricordando la passione della ragazza per la pallavolo. L'episodio ha suscitato cordoglio tra i residenti e le autorità stanno indagando sulle cause del cedimento dell’albero.

Una tragedia improvvisa ha sconvolto la comunità di Bisceglie (provincia di Barletta-Andria-Trani), dove una ragazzina di appena 12 anni ha perso la vita mentre stava tornando a casa da scuola. La vittima è Alicia Amoruso, deceduta dopo essere stata travolta da un albero sradicato dal vento in una giornata segnata dal maltempo e da raffiche particolarmente violente. L’impatto si è rivelato fatale. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, tra via Cosmai e via Veneziano, la giovane era già incastrata sotto il tronco e i rami. Le condizioni sono apparse subito disperate e il trasferimento d’urgenza all’ospedale non è bastato a salvarle la vita: i politraumi da schiacciamento riportati si sono rivelati troppo gravi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Alicia Amoruso, chi era la 12enne morta travolta da un albero: la passione per la pallavolo Alicia Amoruso morta schiacciata da un albero a Bisceglie, la 12enne era uscita da scuola. Inchiesta per omicidio colposoAveva 12 anni Alicia Amoruso, la giovane morta a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani nel nord di Bari, dopo essere stata colpita da un... Alicia Amoruso morta a 12 anni a Bisceglie colpita da un albero caduto per il vento durante l'allerta meteoUna ragazzina di 12 anni, Alicia Amoruso, è morta a Bisceglie dopo essere stata colpita da un albero caduto a causa del vento. Argomenti più discussi: Albero cade per il vento a Bisceglie, muore ragazzina 12enne; Laura Papadia, il marito Gianluca Romita condannato all'ergastolo: la uccise perché voleva un figlio; Fabio Ascione ucciso a Ponticelli da un minorenne per errore, spunta una prima pista investigativa; Meteo, la goccia fredda del Marocco cambia tutto: tornano maltempo e temperature basse. Quando arriva il ribaltone. Alicia Amoruso, la 12enne morta schiacciata da un grosso pino, stava tornando da scuola quando, in via Gaetano Veneziano, in una zona periferica della città del nord Barese, il tronco sradicato dal vento l'ha travolta senza lasciarle scampo. Una simile sorte - facebook.com facebook