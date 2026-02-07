Ad Adelfia l' ultimo saluto a Rocco e Antonetta morti nell' incendio della loro abitazione | proclamato lutto cittadino

Questa mattina ad Adelfia si sono svolti i funerali di Rocco Lotito e Antonetta Costantino, morti nell’incendio della loro casa. La città piange i due anziani e ha deciso di proclamare il lutto cittadino, un gesto che mostra quanto siano sentiti i loro funerali. La comunità si è stretta intorno alle famiglie, mentre i volontari e le autorità hanno reso omaggio ai due anziani.

Ad Adelfia è il giorno del lutto cittadino per la morte di Rocco Lotito e Antonetta Costantino, 89 e 92 anni. Questa mattina, nella chiesa di San Nicola, saranno celebrati i funerali dei due anziani coniugi, morti sabato scorso nell'esplosione e nel successivo incendio avvenuti nella loro.

