New York verso le tasse sulle seconde case di lusso Trump | È tutto sbagliato

A New York si discute di una nuova tassazione sulle seconde case di lusso. Il sindaco ha ottenuto l’autorizzazione a introdurre questa misura, mentre la governatrice dello stato ha annunciato il suo sostegno a una sovrattassa sui proprietari di immobili di valore superiore a cinque milioni di dollari. Nel frattempo, l’ex presidente ha commentato che questa proposta è sbagliata.

Il sindaco socialista di New York Zohran Mamdani ha ottenuto il via libera per tassare i ricchi. La governatrice dello stato di New York Kathy Hochul ha annunciato che sosterrà una nuova sovrattassa sui cosiddetti pied-à-terre a New York City del valore superiore a 5 milioni di dollari. Mamdani ha pubblicato sui social un video in cui ha celebrato il traguardo. «Vi avevo detto che avremmo tassato i ricchi, ora lo faremo», ha detto. New York e la tassa sulle seconde case di lusso. La tassa riguarderà la seconda casa di del valore sopra cinque milioni di persone che non vivono a New York, ma hanno scelto di andarsene da un’altra parte per pagare meno tasse.🔗 Leggi su Open.online

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