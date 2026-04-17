Lukas Sulkja a soli 18 anni punta allo spettacolo

A soli 18 anni, un giovane di Vittorio Veneto si dedica al mondo dello spettacolo, cercando di conciliare studi, moda e ambizioni artistiche. Ha manifestato interesse verso diverse attività e si impegna per sviluppare un percorso che possa portarlo a realizzare i propri obiettivi nel settore creativo. Al momento, si concentra sulla crescita personale e sulle esperienze che possano favorire il suo inserimento nel campo dello spettacolo.

Un giovane di Vittorio Veneto coltiva sogni tra scuola, moda e spettacolo, mostrando curiosità, determinazione e il desiderio concreto di costruire un futuro creativo e personale A 18 anni, Lukas Sulkja vive a Vittorio Veneto, in Veneto, e si distingue per energia, curiosità e una forte voglia di mettersi in gioco. Alto 180 cm, con occhi e capelli castani, parla italiano, inglese e francese. Il suo sguardo è già rivolto al futuro, con un interesse crescente verso il mondo dello spettacolo, che sta iniziando a esplorare con entusiasmo. «Non ho ancora preso una decisione precisa. Sto valutando con calma quale strada intraprendere dopo il diploma».🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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