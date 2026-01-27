Rapina in farmacia a soli 18 anni | condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione

La recente condanna di un giovane di 18 anni coinvolto in una rapina alla farmacia Covi di Roncone evidenzia l’importanza di un sistema di giustizia efficace. L’episodio, avvenuto con la complicità di un minorenne, sottolinea inoltre le sfide legate alla sicurezza nei punti vendita di piccole comunità. La sentenza stabilisce un importante precedente nel contesto delle politiche di tutela e prevenzione contro i reati nel territorio.

Era finito in manette alla fine di agosto, fermato dai carabinieri dopo il colpo commesso insieme a un 16enne trentino alla farmacia Covi di Roncone, nel territorio comunale di Sella Giudicarie. Diciottenne da pochi mesi, l’operaio di Bagolino era stato posto agli arresti domiciliari. In.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

