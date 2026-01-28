Truffa un anziano a soli 18 anni | era incensurato

Da napolitoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Salerno ha denunciato un ragazzo di 18 anni, residente in provincia di Napoli. È accusato di aver tentato una truffa ai danni di un anziano. Il giovane, incensurato, è stato fermato dagli investigatori della Squadra Mobile durante le indagini.

La Polizia di Stato, attraverso investigatori della Squadra Mobile di Salerno, ha denunciato, in stato di libertà, un 18enne, residente in provincia di Napoli, incensurato, per il reato di tentata truffa aggravata a danno di anziani. Un 84enne, residente a Salerno, ha allertato il 113, perché vittima di un tentativo di truffa telefonica da parte di un uomo che, qualificandosi come appartenente alle Forze di Polizia, gli ha prospettato falsamente di risultare intestatario di un'autovettura coinvolta nella commissione di reati contro il patrimonio. L'immediato intervento degli operatori della Squadra Mobile ha consentito di individuare e fermare, nei pressi dell'abitazione della vittima, il ragazzo, che è stato successivamente condotto presso gli Uffici della Questura.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

