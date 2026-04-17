Luigi Berlusconi di nuovo papà in arrivo il terzo figlio con Federica Fumagalli | Segreto custodito per mesi

Luigi Berlusconi, figlio minore di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, ha annunciato che aspetta il suo terzo bambino con la compagna Federica Fumagalli. La notizia è stata comunicata dopo mesi di riservatezza, mantenendo il segreto sulla gravidanza. La coppia ha confermato l’arrivo imminente del nuovo membro della famiglia senza fornire ulteriori dettagli.

Luigi Berlusconi, figlio minore di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, diventerà padre per la terza volta. Secondo le ultime indiscrezioni, la moglie Federica Fumagalli sarebbe in dolce attesa: il segreto sarebbe stato custodito per mesi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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