Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli è in arrivo il terzo figlio

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si preparano ad accogliere il loro terzo figlio. La notizia è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità dell’arrivo del nuovo membro della famiglia. La coppia, già genitore di due figli, non ha fornito altre informazioni pubbliche riguardo alla gravidanza. La notizia ha suscitato interesse tra i media e i loro sostenitori.

Cicogna in arrivo per Luigi Berlusconi e la moglie Federica Fumagalli: il terzogenito dell’ex leader di Forza Italia e di Veronica Lario è in attesa del terzo figlio con Fumagalli, conosciuta nel 2011 a una cena fra studenti alla Bocconi; a dare la notizia il settimanale Chi, sempre molto attivo sul fronte delle gravidanze vip. “Un segreto che hanno custodito per mesi, confidandolo solamente agli amici più stretti. Ma oggi la dolce attesa è confermata” scrive il settimanale diretto da Massimo Borgnis, che mostra le foto della coppia immortalata domenica pomeriggio al parco Sempione a Milano. News Storie Pier Silvio Berlusconi è diventato nonno: è nata (da un po') Olivia Berlusconi La notizia è apparsa solo di recente anche se la nascita di Olivia risale allo scorso aprile, Pier Silvio Berlusconi è diventato così nonno a so.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Panoramica sull’argomento

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Luigi è attento alle startup, agli investimenti nel mondo digitale, ed è appassionato di arti marziali. Ma oggi il suo sport preferito è correre dietro ai suoi figli”, racconta il settimanale. Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si preparano ad accogliere il terzo figlio, - facebook.com facebook