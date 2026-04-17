Federica Fumagalli, moglie di Luigi Berlusconi, è incinta e aspetta il loro terzo bambino. La notizia circola da alcuni mesi, anche se la coppia non ha mai confermato ufficialmente la gravidanza. La donna ha custodito il segreto della sua gravidanza per un periodo prolungato, mantenendo riservate le informazioni sulla sua condizione. La notizia ha suscitato interesse tra i media e i follower della coppia.

Federica Fumagalli incinta di Luigi Berlusconi per la terza volta Luigi Berlusconi aspetta il terzo figlio dalla moglie Federica Fumagalli. Il figlio più piccolo di Silvio Berlusconi, nato nel 1988 dall’amore tra l’ex leader di Forza Italia e Veronica Lario, diventerà di nuovo papà. La coppia.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Luigi Berlusconi aspetta il terzo figlio dalla moglie Federica Fumagalli, la 37enne 'è incinta ma ha custodito per mesi il segreto' - RUMORS

Notizie correlate

Leggi anche: Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli aspettano un terzo figlio, ecco chi è la moglie e cosa fa nella vita

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, è in arrivo il terzo figlioCicogna in arrivo per Luigi Berlusconi e la moglie Federica Fumagalli: il terzogenito dell’ex leader di Forza Italia e di Veronica Lario è in attesa...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli ancora genitori: nuovo arrivo senza troppo clamore; Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli aspettano il terzo figlio; Bianco: Qui si tende sempre a guardare il bicchiere mezzo vuoto; Luigi Berlusconi sorprende tutti, Federica Fumagalli incinta dopo mesi di silenzio.

Luigi Berlusconi e la moglie Federica Fumagalli aspettano il terzo figlio: Conducono una vita riservata, con la famiglia e le sorelle di lui, Barbara ed EleonoraLuigi Berlusconi, figlio più giovane della famiglia Berlusconi, nato nel 1988 dall’amore tra l’ex presidente del Consiglio e Veronica Lario, diventerà papà per la terza volta. La notizia la dà Chi. L’ ... ilfattoquotidiano.it

Luigi Berlusconi e la moglie Federica Fumagalli, spunta il segreto custodito per mesi. Lo sapevano solo gli amici più stretti: lei è in dolce attesaBelli, ricchi, riservati, un grande amore a legarli. Chi sono? Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Lui è il più giovane della dinastia Berlusconi (37 anni, figlio minore dell'ex presidente del Cons ... today.it

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli euforici: sono in attesa del terzo figlio! facebook

Federica Fumagalli "incinta di Luigi Berlusconi per la terza volta", Lucarelli contro Todaro, Blasi contro Biancardi - I gossip della settimana x.com