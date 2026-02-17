Simply Red tribute al Miles Jazz Club | Vito De Canzio canta i brani della band inglese

Vito De Canzio ha interpretato i brani dei Simply Red al Miles Jazz Club, portando sul palco la musica della band inglese per una serata all'insegna del soul e del groove. La scelta di proporre i classici in chiave jazz ha attirato un pubblico numeroso, desideroso di ascoltare le note familiari rivisitate in modo originale. La serata si è svolta tra atmosfere eleganti e sonorità sofisticate, creando un ponte tra gli anni ’80 e il jazz contemporaneo.

Le atmosfere sofisticate dei Simply Red arrivano al Miles Jazz Club in una raffinata veste jazz. Soul britannico, melodie avvolgenti e groove eleganti si trasformano in un viaggio musicale intenso e coinvolgente.Da Holding Back the Years a Stars, da If You Don't Know Me by Now a Something Got Me Started, il repertorio della band guidata da Mick Hucknall rivive con nuove sfumature armoniche e spazi di improvvisazione.Protagonista della serata è la voce calda e carismatica di Vito De Canzio, capace di restituire tutta l'anima soul e romantica dei brani.