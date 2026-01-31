Lucio Dalla project in jazz tribute al Miles Davis | Vito De Canzio la voce di questo viaggio musicale

Al Miles Jazz Club si tiene un concerto dedicato a Lucio Dalla. Vito De Canzio interpreta le sue canzoni più famose, rivisitate in chiave jazz. Lo spettacolo è un viaggio musicale tra lirismo e improvvisazione, che emoziona il pubblico presente.

Al Miles Jazz Club omaggio a Lucio Dalla, gigante della musica italiana, con un progetto intenso e raffinato, dove le sue canzoni più amate rivivono in chiave jazz, tra lirismo, improvvisazione e profonda emozione. A dare voce a questo viaggio è la fantastica interpretazione di Vito De Canzio, capace di restituire tutta la forza, la fragilità e la poesia dell’universo di Dalla, poeta visionario, musicista libero, narratore di vite, amori e solitudini che ancora oggi ci parlano sottovoce. e ci colpiscono al cuore. Gli arrangiamenti eleganti e ispirati di Benny Amoroso aprono nuove prospettive sonore, senza mai tradire l’anima originale dei brani.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

lucio dalla project inUna frase di Lucio Dalla sul percorso verso la felicitàLeggiamo lo splendido estratto di un'intervista fatta a Lucio Dalla in cui il cantautore parla del lungo percorso verso la libertà artistica e verso felicità. libreriamo.it

