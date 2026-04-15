Totò conquista New York | la mostra che celebra il mito a Manhattan

A New York si apre una mostra dedicata a Totò, il celebre attore italiano noto come il principe della risata. L’esposizione ripercorre la sua carriera e il suo impatto nel mondo dello spettacolo. L’evento si svolge a Manhattan e rappresenta un collegamento tra Napoli, città natale dell’attore, e gli Stati Uniti. La mostra si inserisce nel calendario culturale della città e rimarrà aperta nei prossimi mesi.

Il ricordo del principe della risata, Totò, torna protagonista attraverso un importante ponte culturale tra Napoli e gli Stati Uniti. A 59 anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 15 aprile 1967, l’eredità artistica di de Curtis viene celebrata con una mostra itinerante intitolata Totò and His Naples, che si terrà presso l’Italian American Museum di Little Italy, a New York, dal 16 aprile al 29 agosto. L’identità napoletana proiettata nel cuore di Manhattan. L’iniziativa organizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri italiano e dell’Istituto Italiano di Cultura a New York non è solo un tributo commemorativo, ma si inserisce in un percorso celebrativo più ampio che coincide con i 2500 anni dalla fondazione di Neapolis.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Totò conquista New York: la mostra che celebra il mito a Manhattan Notizie correlate Totò conquista New York: la sua Napoli in mostra all’Italian American Museumal 16 aprile al 29 agosto 2026 l’Italian American Museum di New York ospita Totò e la sua Napoli, un’esposizione inedita che mette al centro il... Pistoia celebra Totò: il mito del detective torna sullo schermoIl prossimo giovedì 16 aprile, lo Spazio 77 ospiterà una proiezione cinematografica speciale dedicata al mito di Totò, con la messa in scena della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: New York omaggia Totò, il Charlie Chaplin of Italy; Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, con Mare di ruggine si conclude Tracce dinamiche; All’Italian American Museum di New York un’esposizione inedita Totò e la sua Napoli; Al Teatro Rendano di Cosenza la violinista Anna Tifu con l’Orchestra Brutia. Ny celebra il principe della risata, apre la mostra Totò and His Naples(ANSA) - NEW YORK, 14 APR - New York rende omaggio al principe della risata. Dal 16 aprile al 29 agosto l'Italian American Museum di Little Italy ospiterà, Totò and His Naples, una mostra itinerante c ... msn.com Totò principe della risata, New York gli rende omaggioNew York rende omaggio al principe della risata. Dal 16 aprile al 29 agosto l'Italian American Museum di Little Italy ospiterà, Totò and His Naples, una mostra itinerante che coincide con le celebrazi ... ansa.it Oggi il primo tutto esaurito stagionale per il New York - Catania di Delta. Partenza prevista alle 16:45 locali, biglietti non disponibili. - facebook.com facebook Rhino tranq, la nuova droga che dilaga nelle strade di New York: è allarme x.com