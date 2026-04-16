Un nuovo film disponibile su Netflix mette in discussione questa convinzione, offrendo uno sguardo diverso sull’interpretazione dell’attrice. In questa produzione, Zendaya si cimenta in un ruolo che si discosta dai suoi soliti personaggi, mostrando sfumature e variazioni che non erano state evidenti in precedenza. L’opera propone così un’immagine più articolata dell’attrice, che si allontana dalla percezione di uniformità spesso associata alla sua carriera.

Siamo stanchi di leggere, soprattutto sui social, che Zendaya sia sempre uguale, che non cambi mai davvero registro quando recita e che i suoi personaggi finiscano per assomigliarsi tutti. È una critica che si ripete di continuo, spesso senza andare oltre la superficie. Eppure basta vedere Malcolm & Marie per metterla in discussione. Disponibile su Netflix, è uno di quei film che colpiscono fin da subito: essenziale nella forma, durissimo nei contenuti, costruito interamente sul confronto tra due personaggi e sulla capacità degli attori di sostenerlo. Scritto e diretto da Sam Levinson (lo stesso di Euphoria), il film nasce in un momento particolare, durante la pandemia, e questa origine si riflette chiaramente nella sua struttura.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Se pensate che Zendaya sia sempre uguale, questo film su Netflix vi farà cambiare idea

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