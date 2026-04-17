Luci e ombre nel futuro di Start Romagna | 340 nuovi bus in arrivo ma il caro gasolio brucia 200mila euro al mese

In occasione della Giornata Mondiale del Trasporto Pubblico Locale, si è tenuta una conferenza stampa di Start Romagna durante la quale il presidente dell’azienda ha presentato i risultati raggiunti e le sfide future. Sono stati annunciati 340 nuovi bus in arrivo per migliorare il servizio, mentre si sono evidenziate difficoltà legate ai costi del gasolio, che si aggirano intorno ai 200mila euro al mese.