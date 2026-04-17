Luci e ombre nel futuro di Start Romagna | 340 nuovi bus in arrivo ma il caro gasolio brucia 200mila euro al mese
In occasione della Giornata Mondiale del Trasporto Pubblico Locale, si è tenuta una conferenza stampa di Start Romagna durante la quale il presidente dell’azienda ha presentato i risultati raggiunti e le sfide future. Sono stati annunciati 340 nuovi bus in arrivo per migliorare il servizio, mentre si sono evidenziate difficoltà legate ai costi del gasolio, che si aggirano intorno ai 200mila euro al mese.
In occasione della Giornata Mondiale del Trasporto Pubblico Locale, che si celebra oggi 17 aprile, il presidente di Start Romagna Andrea Corsini ha tracciato un bilancio dell'attività aziendale, analizzando le prospettive future e le criticità economiche del settore. Al centro dell'intervento, la.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Notizie correlate
Start Romagna, futuro tra luci e ombre: "340 nuovi bus in arrivo, ma il caro gasolio brucia 200mila euro al mese"In occasione della Giornata Mondiale del Trasporto Pubblico Locale, che si celebra oggi 17 aprile, il presidente di Start Romagna Andrea Corsini ha...
Leggi anche: Start Romagna, bilancio "dolceamaro": "Presto 340 nuovi bus, ma col caro carburanti spese alle stelle"