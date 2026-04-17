L’Associazione AUSER APS – Amici del Peperoncino di Lucera ha inviato una richiesta formale ai candidati in vista delle prossime elezioni, chiedendo di affrontare temi legati agli anziani e alla situazione del centro storico. La comunicazione, indirizzata a tutti i partecipanti alla competizione elettorale, mira a sensibilizzare su problematiche specifiche che riguardano la comunità locale e le sue fasce più fragili.

L’Associazione AUSER APS – Amici del Peperoncino di Lucera ha inviato una richiesta formale ai candidati alla carica di sindaco, Vincenzo Checchia, Nicola Di Battista e Giuseppe Pitta, sollecitando un impegno concreto su due pilastri fondamentali per il futuro della città: la tutela della popolazione anziana e la rigenerazione del centro storico. Attraverso questa lettera aperta, il Presidente Antonio Fusco ha tracciato una linea guida per la campagna elettorale, chiedendo che il confronto si sposti dalle polemiche ideologiche verso proposte strategiche capaci di rispondere al declino demografico e strutturale che sta colpendo il cuore pulsante di Lucera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucera: l’appello dell’Auser ai candidati su anziani e centro storico

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