Arte storia musica e salute | al centro Gino Strada quindici incontri dell’Upel-Auser

Gino Strada viene ricordato attraverso quindici incontri dedicati a arte, musica, storia e salute, organizzati dall’Upel-Auser. La scelta di coinvolgere relatori esperti e di proporre eventi pratici mira a coinvolgere attivamente la comunità locale. La rassegna si svolge a Montegrotto Terme, con l’obiettivo di offrire momenti di confronto e approfondimento alla popolazione della zona.

Torna anche per la primavera 2026 il ciclo di incontri socio-culturali promosso dall’Amministrazione comunale di Montegrotto Terme in collaborazione con UPEL (Università Padovana dell’Età Libera) e il circolo Auser di Montegrotto Terme. Quindici appuntamenti, da febbraio a maggio, ospitati al Centro Comunale Gino Strada di Via Diocleziana 4, che spaziano dall’arte alla storia, dalla musica alla salute, con l’obiettivo di promuovere la cultura e la socializzazione tra i cittadini. Marzo propone sei appuntamenti particolarmente ricchi: si parte il 3 marzo (ore 15) con il professor Alessandro Naccarato che affronterà il tema degli 80 anni della Costituzione Italiana; il 10 marzo (ore 15) il professor Giuseppe Nigretti guiderà il pubblico alla scoperta di Pablo Picasso e della scomposizione cubista; il 17 marzo (ore 20.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Reggio Calabria si prepara a due giorni di eventi culturali nel centro storico.

L’Università Popolare di Trieste avvia il secondo corso di Storia dell’Arte e semiologia dell’arte visiva.

La voce intensa di ELIO GERMANO incontra la musica di Teho Teardo per dare vita alle pagine di Gino Strada, fondatore di EMERGENCY, in un’esperienza di teatro civile che racconta la guerra, diritti e umanità. Un viaggio appassionato tra esperienze vissut facebook