Il prezzo dell’energia elettrica ha registrato una diminuzione del PUN, portando novità per le tariffe di luce delle famiglie italiane. In questa giornata, i consumatori si trovano a dover valutare attentamente le proprie scelte di utilizzo, considerando le variazioni di costo. La flessione dei costi energetici apre possibilità di risparmio, ma richiede comunque attenzione nella gestione dei consumi domestici.

In questo giovedì 9 aprile 2026, le famiglie italiane si trovano di fronte a un energetico che richiede una gestione oculata per proteggere il budget domestico. Con il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) che si attesta intorno a 0,126 €kWh, registrando una leggera discesa rispetto ai periodi precedenti, il mercato offre diverse opportunità decide di riconsiderare i propri contratti o cambiare operatore. La flessione delle quotazioni del mercato all’ingrosso apre uno spiraglio di manovra per i consumatori, ma la volatilità dei prezzi non è ancora del tutto svanita. Le opzioni più vantaggiose nel mercato per questo mese partono da una soglia di circa 0,14 €kWh per quanto riguarda le tariffe a prezzo fisso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bollette luce: il calo del PUN apre nuove opportunità per risparmiare

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