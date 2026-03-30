La guerra pesa sulle bollette della luce | +8,1% nel secondo trimestre per i vulnerabili

Nel secondo trimestre del 2026, le bollette della luce per i clienti vulnerabili in regime di Maggior Tutela sono salite dell'8,1%. Questo aumento si verifica in un periodo di inflazione e tensioni internazionali che influiscono sui costi energetici. Non ci sono variazioni sui prezzi per i clienti residenti in altre tipologie di contratti o con condizioni diverse.

Roma, 30 marzo 2026 - Nel secondo trimestre del 2026, la bolletta elettrica per il 'cliente tipo' vulnerabile servito in Maggior Tutela aumenterà dell'8,1%. Lo rende noto l'Arera aggiungendo che l'aggiornamento riguarda unicamente i 3 milioni circa di clienti vulnerabili attualmente serviti in Maggior Tutela. Arera ricorda che tutti i clienti vulnerabili che si trovano nel mercato libero hanno il diritto di passare alla Maggior Tutela. L'incertezza sulla durata del conflitto in Medioriente, si legge in una nota, ha causato un inaspettato innalzamento dei prezzi dei prodotti energetici sui mercati internazionali con una ricaduta diretta sulle bollette di energia elettrica, in cui l'aumento della spesa per la materia energia è solo parzialmente compensato da una riduzione del 2,2% del prezzo di dispacciamento (PD). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La guerra pesa sulle bollette della luce: +8,1% nel secondo trimestre per i vulnerabili Articoli correlati Bollette luce: -2,7% per i clienti vulnerabili nel primo trimestre 2026Un lieve calo delle bollette elettriche per i clienti vulnerabili apre il 2026 con un segnale moderatamente positivo. Aumento della bolletta elettrica per i clienti vulnerabili nel secondo trimestre 2026ABBONATI A DAYITALIANEWS Incremento dell’8,1% per chi è in Maggior Tutela Nel secondo trimestre del 2026, la bolletta dell’energia elettrica per il...