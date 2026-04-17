Luce di cronaca ombra di scena il fotoreporter Franco Lannino ospite del ciclo Sguardi d' autore

Mercoledì 22 aprile alle ore 16, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Architettura dell’Università, si terrà un incontro del ciclo Sguardi d’autore dedicato alla fotografia contemporanea. Il fotografo Franco Lannino sarà presente come ospite e discuterà del suo lavoro durante il seminario. L’evento, organizzato da Rino Schembri, si svolge nel contesto di una serie di incontri dedicati ai professionisti del settore fotografico.

Per il ciclo di incontri Sguardi d’autore. Seminario permanente di fotografia contemporanea, a cura di Rino Schembri, mercoledì 22 aprile alle ore 16, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Architettura dell’Università (viale delle Scienze, Edificio 14), sarà ospite il fotografo Franco Lannino.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: BAFF 2026, Enrico Vanzina ospite della giornata finale tra cinema, memoria e nuovi sguardi d’autore

“Fate luce sul caso di Andrea Rocchelli, il fotoreporter morto in Donbas”: centinaia di firme per l’appello lanciato da PaviaPavia, 16 marzo 2026 – Fare luce sulla morte del fotoreporter Andrea Rocchelli, avvenuta Il 24 maggio 2014 nel Donbas.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Missaglia: il 10 alla Bottega dell'Arte si parlerà di luce ed ombra; Luce e ombra in Ecuador; Carlo Terzuolo racconta luce e ombra nella mostra fotografica Apparenze; La luce che nasce dall’ombra: la Croce per San Frassati.

Missaglia: il 10 alla Bottega dell'Arte si parlerà di luce ed ombraIncontro promosso dalla Bottega dell'Arte - venerdì 10 aprile alle ore 21 – dedicato al tema della luce e dell’ombra di cui maestro per eccellenza è stato Caravaggio. Marco Busoni – presidente dell'as ... casateonline.it

Parole d’ombra e di luce, venerdì 20 marzo alle 21,15 alla sala La NonziataArezzo, 16 marzo 2026 – Parole d’ombra e di luce, venerdì 20 marzo alle 21,15 alla sala La Nonziata Recitazioni poetiche al buio, al lume di torcia e di candela a cura di Leonello Rabatti con il ... lanazione.it

Intervistato da Fanpage.it, Ansalone analizza alla luce di questa della polarizzazione estrema le ultime sortite del presidente Usa Trump contro il Papa e la premier Meloni. Cosa ha affermato facebook