Lucca al Nottingham Forest | ufficiale il passaggio dell’attaccante in Premier League dal Napoli di Conte Era accostato alla Juventus – FOTO

Lucca si trasferisce dal Napoli al Nottingham Forest, entrando a far parte della Premier League. Dopo aver giocato con Pisa e Napoli, l’attaccante italiano completa il suo percorso all’estero. La trattativa, seguita anche dalla Juventus, si è conclusa con il trasferimento in Inghilterra, confermando la sua crescita e la volontà di affrontare nuove sfide nel calcio internazionale.

Lucca al Nottingham Forest, l'ex Pisa lascia il Napoli di Conte e sposa il progetto inglese, niente bianconeri per lui che era stato seguito da Comolli. Le sirene della Premier League hanno suonato ancora una volta con forza irresistibile: ora ufficiale: Lorenzo Lucca è un nuovo giocatore del Nottingham Forest. L'attaccante lascia il Napoli di Antonio Conte per intraprendere una nuova, affascinante avventura oltremanica, chiudendo un capitolo italiano che lo ha visto crescere ma forse non esplodere definitivamente come titolare inamovibile. Il trasferimento sancisce la volontà del club inglese di puntare tutto sui centimetri, sulla potenza aerea e sulla fame dell'ex Pisa.

Lucca Nottingham Forest, ora è anche ufficiale: l’attaccante lascia il Napoli e vola in Premier League. Il comunicato degli azzurriL’attaccante Lucca lascia il Napoli e si trasferisce al Nottingham Forest, in Premier League.

Lucca verso la Premier: il Nottingham Forest chiude con il NapoliLorenzo Lucca si avvicina al Nottingham Forest, che ha concluso le trattative con il Napoli.

Napoli, Lucca già ai saluti: si trasferisce al Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto. La SSC Napoli comunica sui propri canali ufficiali di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca al Nottingham Forest FC.

Napoli, Lucca saluta: si trasferisce al Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto. Lorenzo Lucca saluta già il Napoli. L'attaccante arrivato in estate dall'Udinese in prestito oneroso per 9 milioni di euro, con diritto/obbligo.

