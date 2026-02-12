Napoli Ancora | Non è colpa dello staff Lang e Lucca? Non erano da Napoli

Napoli torna a parlare dopo le ultime polemiche. La società precisa che lo staff non c’entra e che né Lang né Lucca erano a Napoli al momento delle recenti contestazioni. La squadra si prepara a scendere in campo, mentre il club cerca di smorzare le tensioni e di chiarire la propria posizione.

"> NAPOLI – Non cerca alibi, ma neppure colpe facili. Tiberio Ancora, ex personal trainer del Napoli ai tempi di Antonio Conte, interviene durante la trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma su A Stile TV e analizza il momento complicato degli azzurri, tra infortuni e scelte di mercato che continuano a far discutere. «Annata disgraziata? È incredibile quello che sta accadendo a Napoli – spiega Ancora –. Una visione precisa non ce l’ho perché prima avevo sotto controllo tutto, adesso a distanza non so. Non essendoci, non ho idea di cosa possa essere successo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Tiberio Ancora, ex personal trainer del Napoli, ha commentato recentemente le scelte tecniche della squadra, evidenziando alcune difficoltà incontrate durante questa stagione.

Napoli si prepara a tutelare i propri talenti, Lucca e Lang, in vista di offerte da 63 milioni di euro.

