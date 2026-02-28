Stellantis 2025 | perdita da 22 miliardi ma i top manager incassano

Nel bilancio pubblicato il 26 febbraio 2026, Stellantis ha comunicato una perdita superiore ai 22 miliardi di euro per l’anno 2025. Insieme ai dati finanziari, sono stati resi noti anche i compensi dei dirigenti dell’azienda, che hanno incassato diverse cifre nonostante i risultati negativi. La situazione economica dell’azienda si intreccia con le retribuzioni dei top manager, senza ulteriori analisi o commenti.

I numeri che raccontano il potere e le scelte di Stellantis Il 26 febbraio 2026, Stellantis ha reso pubblici i compensi dei suoi dirigenti per l'anno 2025, un periodo segnato da una perdita record di oltre 22 miliardi di euro. Nonostante le difficoltà economiche, i vertici dell'azienda hanno percepito cifre che riflettono sia le dinamiche interne che le strategie di remunerazione del gruppo. Carlos Tavares, ex amministratore delegato, ha incassato quasi 12 milioni di euro, nonostante le dimissioni avvenute a dicembre 2024. La sua remunerazione è composta da 9,9 milioni di euro come incentivo a lungo termine e 2 milioni di euro come altri compensi.

