Olimpiadi le gaffe del telecronista Petrecca nella cerimonia d' apertura dalla presidente CIO scambiata per la figlia di Mattarella allo ' stadio Olimpico'

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, il telecronista Rai Paolo Petricca ha combinato una serie di errori che hanno fatto discutere. Ha scambiato la presidente del Cio con la figlia di Mattarella e ha mostrato di non conoscere alcuni dettagli di base, lasciando i telespettatori sbalorditi. Le sue gaffe sono state al centro dell’attenzione già durante la diretta, mentre il pubblico sui social commentava con sorpresa e ironia.

Paolo Petricca, direttore di Rai Sport che si è autonominato conduttore della diretta Rai della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Invernali 2026 Milano Cortina, ha fatto innumerevoli gaffe durante la telecronaca: da Matilda De Angelis scambiata per Mariah Carey alla mancata conoscenza dei n.

