Luca Ampollini speaker del Parma | Chiamai un giocatore piccolo Marchisio i tifosi la presero male
Luca Ampollini, voce del Parma, ha ricordato un episodio in cui chiamò un giocatore piccolo Marchisio, e i tifosi reagirono negativamente. Dalla sua esperienza come tifoso e speaker, ha raccontato la sua storia, tra emozioni e rispetto per il ruolo. La sua narrazione include anche i momenti di rinascita del club e il ritorno in Serie A, offrendo uno sguardo autentico sul mondo del calcio e sulla sua passione personale.
Dalla rinascita del Parma alla Serie A e i ricordi da tifoso, il racconto a Fanpage.it di Luca Ampollini tra passione, mestiere e autenticità, il dietro le quinte di uno speaker che è prima di tutto tifoso.🔗 Leggi su Fanpage.it
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