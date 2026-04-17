Luca Ampollini speaker del Parma | Chiamai un giocatore piccolo Marchisio i tifosi la presero male

Luca Ampollini, voce del Parma, ha ricordato un episodio in cui chiamò un giocatore piccolo Marchisio, e i tifosi reagirono negativamente. Dalla sua esperienza come tifoso e speaker, ha raccontato la sua storia, tra emozioni e rispetto per il ruolo. La sua narrazione include anche i momenti di rinascita del club e il ritorno in Serie A, offrendo uno sguardo autentico sul mondo del calcio e sulla sua passione personale.