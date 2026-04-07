Juve il piccolo principe | Davide Marchisio si allena con la prima squadra Che giocatore è

Davide Marchisio, nato nel 2009, si sta allenando con la prima squadra della Juventus. Figlio dell’ex centrocampista Claudio Marchisio, anche lui gioca come centrocampista. Durante le sessioni di allenamento, ha partecipato alle esercitazioni insieme ai giocatori della prima squadra. Non ci sono ancora partite ufficiali disputate con la formazione principale, ma le sedute rappresentano un passo importante nel suo percorso di crescita.

La prima volta non si scorda mai. Per Davide Marchisio il 4 aprile 2026 resterà impresso per sempre nella memoria: il giovane centrocampista figlio d'arte, classe 2009, a 17 anni ancora da compiere, si è allenato con la prima squadra della Juventus. Un premio, quello di cui Spalletti l'ha voluto omaggiare, per la sua stagione da protagonista con l'Under 17, fatta di 2 gol e 3 assist in 20 presenze, dopo il trionfo tricolore con l'Under 16 dell'anno scorso. Molti tifosi juventini lo ricorderanno in compagnia di papà Claudio e del fratello minore Leonardo (nato nel 2012) durante le feste scudetto juventine all'Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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