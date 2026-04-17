A Milano torna #DiGusto, la rassegna dedicata alla cucina vegetale, con la partecipazione di chef emergenti della ristorazione contemporanea. L’evento, che si svolge nella città lombarda, punta a mettere in risalto le caratteristiche della cucina a base di ingredienti vegetali. Dopo le edizioni precedenti, questa nuova serie di cene si propone di favorire scambi tra diverse realtà culinarie, coinvolgendo professionisti provenienti da vari contesti.

Milano, 17 aprile 2026 – Dopo il successo delle passate edizioni, torna a Milano il format #DiGusto, un ciclo di cene pensate per creare sinergie attorno alla tavola attraverso la cucina di promettenti interpreti della ristorazione contemporanea lombarda e non solo. Dopo il debutto dello chef Fabio Mecchina, che insieme alla moglie sommelier Gloria Marchesoni di Soul Restaurant (Legnano) ha inaugurato la prima serata a marzo, protagonista dell’appuntamento dello scorso 14 aprile è stata la chef Marzia Riva con il progetto di cucina vegetale che porta avanti nel suo locale La Taverna degli Arna (Niguarda). Una location polifunzionale,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ls cucina vegetale di Marzia Riva esalta la rassegna #DiGusto

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