Le rare immagini di Elisabetta Gregoraci con la sorella Marzia e la nipote

Elisabetta Gregoraci ha condiviso per la prima volta scatti intimi con la sorella Marzia e la nipote, attirando l’attenzione dei follower su TikTok. La showgirl, seguita da oltre 263mila persone sulla piattaforma, ha mostrato momenti familiari che raramente sono apparsi sui social. Tra le immagini, si vede Elisabetta sorridere mentre gioca con i suoi cari, regalando agli utenti un’idea più autentica di sé.

La nota showgirl calabrese pubblica il video su TikTok, dove conta 1.7 milioni di 'mi piace' Sul profilo TikTok dov'è seguita da 263mila persone e dove conta 1.7 milioni di 'mi piace', Elisabetta Gregoraci pubblica contenuti anche relativi alla vita privata. Non solo, nel senso che spesso ne approfitta anche per alcune collaborazioni di lavoro o per documentare con un filmato gli eventi a cui partecipa. Tuttavia, accade che pubblichi anche qualcosa in relazione alla vita personale. Come nell'ultimo video, pubblicato tre giorni fa.