AdorniAMOci di Poesia | il LPV Festival rifiorisce sui muri di Laterina Pergine Valdarno

La cultura torna a riempire le strade di Laterina Pergine Valdarno con il festival “AdorniAMOci di Poesia”. L’assessore Alessandra Chighine ha annunciato che anche quest’anno il LPV Festival, dedicato a libri, poesie e versi, si ripropone con una seconda edizione. Questa volta, il progetto coinvolge più attivamente le scuole del territorio, portando i muri del borgo a diventare tele di poesia e creatività. L’iniziativa, promossa dalla Commissione Biblioteca, vuole rendere la poesia parte della vita quotidiana

Arezzo, 9 febbraio 2026 – La cultura torna a farsi strada tra le mura dei nostri borghi. L'Assessore alla Cultura di Laterina Pergine Valdarno, Alessandra Chighine, presenta con entusiasmo la seconda edizione de " La Poesia Cucita sui Muri", l'iniziativa che quest'anno coinvolge attivamente il mondo della scuola e che trova la sua naturale dimora nel LPV Festival (Libri, Poesie, Versi), l'incubatore di eventi letterari realizzato dalla Commissione Biblioteca. Un diritto sancito dalla Costituzione L'edizione di quest'anno si carica di un profondo valore civile, celebrando l'anniversario della nascita dell'Assemblea Costituente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "AdorniAMOci di Poesia": il LPV Festival rifiorisce sui muri di Laterina Pergine Valdarno

