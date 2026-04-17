Giorgio Montanini, noto per la sua satira, è tornato in scena con lo spettacolo ‘Fall Reloaded’, in tour in diverse città italiane. L’attore e comico ha dichiarato che le parole sono uno strumento per cambiare le cose. La tournée arriva dopo un periodo di assenza dagli schermi televisivi e si concentra sulla critica sociale attraverso il suo stile caratteristico. La performance sta attirando l’attenzione del pubblico e della critica.

La satira in Italia ha un nome e cognome: Giorgio Montanini. Lontano dagli schermi tv dai tempi di Nemico Pubblico – era la Rai 3 del 2014, poi solo qualche apparizione spot a Le Iene e Ballarò – la stand up comedy dell’attore di Fermo è tra le più profonde e provocatorie – e libera, nonostante sia una parola carica di contraddizioni – che la scena contemporanea può offrire. Una nicchia, quella dei fruitori della stand-up, che è partita dalle cantine e si è fatta “tendenza”, grazie anche e soprattutto a Montanini. L’attore è in tour con il suo ‘Fall Reloaded’, una versione aggiornata dello spettacolo precedente, sempre più tagliente e inevitabilmente attuale, che conserva lo spirito originale ma non si tira indietro davanti al presente.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - LPN-Teatro: Montanini in tour con ‘Fall Reloaded’: “Le parole servono per fare la rivoluzione”

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