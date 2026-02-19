Gratta e Vinci Fiumicino in estasi | gioca 20 euro e ne vince 5 milioni

A Fiumicino, un uomo ha speso 20 euro e ha vinto 5 milioni di euro con un biglietto Gratta e Vinci. La vincita è avvenuta presso un tabacchi in centro città, sorprendendo tutti i clienti presenti. La notizia ha fatto il giro del quartiere, dove molti si sono fermati a guardare il vincitore mentre festeggiava. La vincita record ha attirato l’attenzione di chi spera di riuscire a ripetere l’impresa. La fortuna ha bussato proprio nel momento più inatteso.

Fiumicino, 19 febbraio 2025 – Ci sono due nuovi milionari a Roma e provincia grazie ai Gratta e Vinci. Negli ultimi giorni, infatti, la dea bendata ha deciso di fermarsi nel Lazio, regalando due vincite da  quasi 7 milioni di euro  totali. La vincita con “Ultra Numerissimi”. La prima vincita è stata centrata a Fiumicino,  Qui un fortunato giocatore ha acquistato il Gratta e Vinci “Ultra Numerissimi”  nella ricevitoria di  via del Centro Breccia 2. Il tagliando, dal costo di  20 euro, prevede un meccanismo di gioco molto semplice. Basta grattare l’area dei  NUMERI VINCENTI  e per ciascuna  Giocata, i numeri corrispondenti ai  NUMERI VINCENTI  insieme al relativo  Premio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

