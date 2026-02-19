Gratta e Vinci Fiumicino in estasi | gioca 20 euro e ne vince 5 milioni

A Fiumicino, un uomo ha speso 20 euro e ha vinto 5 milioni di euro con un biglietto Gratta e Vinci. La vincita è avvenuta presso un tabacchi in centro città, sorprendendo tutti i clienti presenti. La notizia ha fatto il giro del quartiere, dove molti si sono fermati a guardare il vincitore mentre festeggiava. La vincita record ha attirato l’attenzione di chi spera di riuscire a ripetere l’impresa. La fortuna ha bussato proprio nel momento più inatteso.

Fiumicino, 19 febbraio 2025 – Ci sono due nuovi milionari a Roma e provincia grazie ai Gratta e Vinci. Negli ultimi giorni, infatti, la dea bendata ha deciso di fermarsi nel Lazio, regalando due vincite da quasi 7 milioni di euro totali. La vincita con “Ultra Numerissimi”. La prima vincita è stata centrata a Fiumicino, Qui un fortunato giocatore ha acquistato il Gratta e Vinci “Ultra Numerissimi” nella ricevitoria di via del Centro Breccia 2. Il tagliando, dal costo di 20 euro, prevede un meccanismo di gioco molto semplice. Basta grattare l’area dei NUMERI VINCENTI e per ciascuna Giocata, i numeri corrispondenti ai NUMERI VINCENTI insieme al relativo Premio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Vince due milioni di euro con un gratta e vinci da 10 euro a TarquiniaUn residente di Tarquinia ha recentemente vinto due milioni di euro giocando un gratta e vinci da 10 euro.

Vince 2 milioni di euro al Gratta e Vinci e il figlio lo denuncia: “Non vuole darmi neanche un centesimo”Un uomo di 68 anni di Volpago del Montello ha vinto quasi 1,8 milioni di euro con un Gratta e Vinci.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.