Una quaterna quattro terni e sette ambi | giocata fortunata al Lotto vinti 49mila euro

Nel concorso del Lotto di venerdì 23 gennaio, Comacchio ha registrato un risultato significativo, con una giocata vincente che ha portato a una quaterna, quattro terni e sette ambi su tutte le ruote. La vittoria, che ha totalizzato 49.000 euro, conferma la costanza delle vincite nel Ferrarese. Questi risultati testimoniano come il gioco possa riservare occasioni di successo, mantenendo un approccio responsabile e sobrio.

La Dea bendata continua, con regolarità, a guardare al Ferrarese. Il quarto ‘sorriso’ dell’anno, a livello di gioco d’azzardo, arriva da Comacchio, dove nel concorso di venerdì 23 gennaio al Lotto, sono stati centrati una quaterna, quatto terni e sette ambi su tutte le ruote. La giocata è stata effettuata nel punto vendita di via Nino Bonnet e ha portato alla vincita complessiva di oltre 49mila euro. Ma non è tutto. Perché nella stessa giornata, a Ferrara, sono stati centrati anche due ‘5’ al Superenalotto (entrambi da 3.839,94 euro): il primo nella Tabaccheria in via Gaetano Ungarelli e il secondo nella Rivendita Tabacchi 42 in via Casalecchio.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

