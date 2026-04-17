Nella mattina di mercoledì, si è spento l’anestesista che lavorava presso l’ospedale di Lodi. La sua morte è avvenuta nelle prime ore del giorno e ha coinvolto un medico in servizio nella sezione di Anestesia e Rianimazione della struttura ospedaliera locale. La notizia ha suscitato dolore tra il personale sanitario e ha portato a una fase di lutto all’interno della struttura.

Lodi, 17 aprile 2026 – È morto, alle prime luci dell’alba di mercoledì, l’anestesista Asfour Mahmoud Rajab, medico in servizio presso la struttura di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale lodigiano. Un improvviso malore lo ha strappato all’affetto dei colleghi e della famiglia, lasciando sgomento all’interno del Maggiore di Lodi. Il ricordo commosso. Di origine giordana, 69 anni, residente in provincia di Pavia, Rajab operava al Maggiore dal 16 maggio 2001 ed era molto conosciuto e apprezzato, nell’ambiente ospedaliero, per la sua professionalità e le sue qualità umane. Lascia la moglie e due figli, uno dei quali lavora come tecnico di radiologia ed è anch’egli dipendente dell’Asst di Lodi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ospedale di Lodi in lutto, muore l’anestesista Asfour Mahmoud Rajab

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