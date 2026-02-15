schianto fatale medico muore ospedale in lutto

Eros Zanotti, medico di 65 anni dell’ospedale di Montichiari, è morto in un incidente sull’autostrada A14 in Romagna. L’automobile su cui viaggiava si è scontrata violentemente con un altro veicolo, provocando un impatto fatale. La tragedia si è verificata giovedì sera tra Cesena Nord e Forlì, lasciando il personale sanitario e i colleghi sotto shock.

Addio a Eros Zanotti, medico di lungo corso dell’ospedale di Montichiari. Il professionista sessantacinquenne ha perso la vita giovedì sera in un terribile incidente in autostrada in Romagna, sulla A14, nel tratto compreso tra Cesena Nord e Forlì. Nato ad Argenta (Ferrara) il 12 ottobre 1960, Zanotti era bresciano d’adozione: viveva a Barcuzzi di Lonato con la moglie Daniela e la figlia ventenne Lucrezia e per oltre trent’anni aveva lavorato appunto al presidio sanitario di Montichiari, diventandone un riferimento. Lo schianto è avvenuto alle 19,30 dello scorso 12 febbraio. Zanotti era di ritorno a Brescia dalla provincia di Forlì, dove vivono i parenti: gli anziani genitori e un fratello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

