Schianto fatale Medico muore Ospedale in lutto
Eros Zanotti, medico di 65 anni dell’ospedale di Montichiari, è morto in un incidente sull’autostrada A14 in Romagna. L’automobile su cui viaggiava si è scontrata violentemente con un altro veicolo, provocando un impatto fatale. La tragedia si è verificata giovedì sera tra Cesena Nord e Forlì, lasciando il personale sanitario e i colleghi sotto shock.
Addio a Eros Zanotti, medico di lungo corso dell’ospedale di Montichiari. Il professionista sessantacinquenne ha perso la vita giovedì sera in un terribile incidente in autostrada in Romagna, sulla A14, nel tratto compreso tra Cesena Nord e Forlì. Nato ad Argenta (Ferrara) il 12 ottobre 1960, Zanotti era bresciano d’adozione: viveva a Barcuzzi di Lonato con la moglie Daniela e la figlia ventenne Lucrezia e per oltre trent’anni aveva lavorato appunto al presidio sanitario di Montichiari, diventandone un riferimento. Lo schianto è avvenuto alle 19,30 dello scorso 12 febbraio. Zanotti era di ritorno a Brescia dalla provincia di Forlì, dove vivono i parenti: gli anziani genitori e un fratello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Lutto devastante nel calcio, schianto fatale: se n’è andato troppo presto
Rho, schianto fatale per un 64enne. Muore intrappolato nel suo furgone
Un tragico incidente sulla A4 Torino-Venezia è costato la vita a un uomo di 64 anni, rimasto intrappolato nelle lamiere del suo furgone.
POLMONITE FULMINANTE, MUORE 13ENNE: DISPOSTA L'AUTOPSIA | 02/01/2026
Argomenti discussi: Schianto fatale. Medico muore. Ospedale in lutto; Schianto fatale contro un'auto, muore 26enne in scooter; Rimini, una vittima nell'incidente a Villa Verucchio: Cristian Urbinati muore nello schianto con lo scooter; Tragico schianto contro un albero: muore un uomo.
Schianto sull’A14, muore il medico bresciano Eros ZanottiIl 65enne, per 30 anni all'ospedale di Montichiari, stava rientrando da una visita ai familiari nel Forlivese. Coinvolte altre due auto e un autoarticolato: ferite due donne. quibrescia.it
Schianto lungo la A14, muore Eros Zanotti: 65 anni, era stato per anni medico all'ospedale di MontichiariL'incidente tra Cesena Nord e Forlì, in direzione Bologna: stava rientrando nel Bresciano dopo la visita ai genitori e al fratello. Viveva a Lonato ... brescia.corriere.it
++ BORDANO PIANGE PAOLO BUZZI: FATALE LO SCHIANTO CONTRO UN ALBERO ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/bordano-piange-paolo-buzzi-fatale-lo-schianto-contro-un facebook