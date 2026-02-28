L’anestesista che lavorava in un ospedale a Lecco nonostante le condanne per omicidio

Un anestesista che aveva già ricevuto condanne per omicidio continuava a lavorare fino a ieri nel pronto soccorso dell’ospedale di Merate, in provincia di Lecco. La sua presenza in servizio si è protratta nonostante le sentenze passate in giudicato, suscitando attenzione e preoccupazione tra i colleghi e i pazienti. La sua posizione all’interno della struttura è stata oggetto di discussione nelle ultime settimane.

L’anestesista Vincenzo Campanile lavorava fino a ieri in pronto soccorso all’ospedale di Merate in provincia di Lecco. Anche se tre anni fa aveva ricevuto una condanna in primo e secondo grado per omicidio volontario. Per la morte di 7 pazienti a Trieste tra il 2014 e il 2018. Secondo l’accusa ha dato a pazienti anziani anestetici accelerandone il decesso. E praticando in sostanza l’eutanasia. La Regione Lombardia l’ha sospeso. Campanile era arrivato all’ospedale attraverso una cooperativa privata. Il provvedimento. La Regione si è mossa in via cautelativa. Campanile aveva fatto due turni, prima di esser scoperto da qualche collega che evidentemente ha fatto una ricerca in rete e poi ha segnalato la notizia all’azienda sanitaria Asst di Lecco. 🔗 Leggi su Open.online

