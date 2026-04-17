Il Tribunale di Milano ha deciso di revocare anticipatamente l’amministrazione giudiziaria di Loro Piana, che era stata applicata nel luglio del 2025. La misura era stata adottata in un’indagine riguardante presunte agevolazioni colpose nel settore del caporalato. Con questa decisione, il marchio si configura ora come un esempio di modello virtuoso nella propria filiera produttiva. La revoca rappresenta il primo passo verso il ripristino della piena gestione aziendale.

Come avvenuto per altri marchi del lusso, il Tribunale di Milano ha disposto la revoca anticipata dell’ amministrazione giudiziaria nei confronti di Loro Piana, misura introdotta nell’ambito dell’indagine per presunta agevolazione colposa del caporalato nel luglio del 2025. La decisione arriva al termine di un percorso che i giudici hanno definito “virtuoso” e portato a compimento in tempi rapidi dalla società controllata dal gruppo LVMH. Secondo quanto comunicato dall’azienda, il tribunale ha riconosciuto l’impegno concreto nel rafforzamento delle procedure interne e nell’adozione di best practices lungo tutta la catena produttiva, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per il settore in materia di tutela dei lavoratori, inclusi quelli indirettamente coinvolti nella filiera.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Loro Piana, revocata l’amministrazione giudiziaria. Il Tribunale: “Ora modello virtuoso nella filiera”

Notizie correlate

Leggi anche: Loro Piana, il Tribunale di Milano revoca l'amministrazione giudiziaria per caporalato

Valentino Bags Lab, revocata in anticipo l’amministrazione giudiziaria: svolta dopo la bonifica della filieraRevoca anticipata dell’amministrazione giudiziaria per Valentino Bags Lab srl, la società attiva nella produzione di borse in pelle e articoli da...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Valentino Bags Lab, revocata in anticipo l'amministrazione giudiziaria; L’astroaperitivo di Artemis II da gustare al planetario di San Giovanni. Guai a fare briciole; Il parcheggio privato del parco Tripoli non si farà, il Tar annulla la delibera; Alta Velocità rallentata tra Napoli e Roma: circolazione in ripresa dopo ritardi fino a 60 minuti.

Loro Piana, revocata in anticipo l'amministrazione straordinariaIl marchio della francese Lvmh ha condotto dal 2024 ad oggi 2.400 audit che hanno portato all'interruzione dei rapporti con oltre 100 fornitori e sub-fornitori, che non operano nel rispetto del diritt ... it.fashionnetwork.com

Loro Piana (LVMH), revocata in anticipo l'amministrazione giudiziariaIl Tribunale di Milano ha revocato la misura di amministrazione giudiziaria di Loro Piana, società del colosso francese del lusso LVMH, in ... teleborsa.it

Maestri Ciccone. . Le suole in gomma naturale di Loro Piana invecchiano in un modo preciso: ingialliscono, si induriscono, si seccano. Non è un difetto — è la natura del materiale. Ma se non intervieni, quelle scarpe sono perse. Ci hanno portato 50 paia. Le a facebook

Loro Piana: atµa a esedt ptea x.com