L’amministrazione giudiziaria di Valentino Bags Lab srl, azienda produttrice di borse in pelle e articoli da viaggio, è stata revocata prima del previsto. La decisione è arrivata dopo la conclusione delle operazioni di bonifica della filiera. La società è controllata da Valentino spa. La revoca è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

Revoca anticipata dell’amministrazione giudiziaria per Valentino Bags Lab srl, la società attiva nella produzione di borse in pelle e articoli da viaggio controllata da Valentino spa. La decisione è arrivata dalla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano, che ha disposto la fine del provvedimento con largo anticipo rispetto ai dodici mesi inizialmente previsti. I giudici nel maggio del 2025 avevano deciso il provvedimento rilevando attività di “caporalato negli opifici cinesi a cui” era “subappaltata la produzione”. La misura era stata applicata nell’ambito di un’inchiesta coordinata dal pm Paolo Storari, secondo cui l’azienda avrebbe colposamente agevolato almeno due opifici cinesi sospettati di caporalato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Valentino Bags Lab, revocata in anticipo l’amministrazione giudiziaria: svolta dopo la bonifica della filiera

Revocata l’amministrazione giudiziaria per Valentino BagsA quasi un anno dall’avvio del processo, ci sono buone notizie per Valentino Bags Lab.

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Temi più discussi: Milano, stop agli opifici cinesi fuori legge e nuovi controlli Valentino Bags ha bonificato la filiera dei fornitori; Caporalato: svolta per Valentino Bags, Dama (Paul&Shark) e Aspesi; Valentino Bags esce dall’amministrazione giudiziaria: Recisi i rapporti con i fornitori non idonei; Revocata l’amministrazione giudiziaria per Valentino Bags.

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