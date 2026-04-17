L' orgoglio di Roma splende a Tbilisi | Odette Giuffrida è medaglia di bronzo agli Europei di Judo

A Tbilisi si è concluso oggi il campionato europeo di judo, dove un’atleta italiana ha ottenuto una medaglia di bronzo. L’atleta, originaria di Roma e cresciuta nel quartiere di Montesacro, ha portato a casa il risultato durante questa competizione continentale. La sua performance ha contribuito a mantenere alta la bandiera italiana nel panorama del judo internazionale, rafforzando la sua reputazione nel settore.

C’è un pezzo di Roma che brilla sul gradino più alto del judo internazionale. Odette Giuffrida, l’atleta romana cresciuta tra le mura di Montesacro, ha conquistato oggi la medaglia di bronzo ai Campionati Europei 2026 di Tbilisi (Georgia), confermandosi una leggenda vivente della disciplina.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Judo, Odette Giuffrida regala all’Italia la prima medaglia degli Europei! Bronzo di spessore a TbilisiOdette Giuffrida salva almeno parzialmente il bilancio odierno in casa Italia e conquista una preziosa medaglia di bronzo nella categoria fino a 52... Judo, Odette Giuffrida in finale per il bronzo agli Europei. Fuori Scutto e gli altri azzurriSi apre con una sessione mattutina piuttosto deludente l’avventura della spedizione italiana nella giornata inaugurale dei Campionati Europei di judo... Aggiornamenti e dibattiti L'Italia sale sul podio a Tbilisi: bronzo di Odette Giuffrida nel judoOdette Giuffrida ha conquistato la prima, e finora unica, medaglia per l'Italia ai Campionati Europei individuali di judo 2026. L'atleta romana ha ottenuto una prestigiosa medaglia di bronzo nella cat ... it.blastingnews.com Judo, Giuffrida in finale per il bronzo agli Europei: azzurri eliminatiOdette Giuffrida in finale per il bronzo agli Europei di judo, unica azzurra a tenere vive le speranze di medaglia ... it.blastingnews.com