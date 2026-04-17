Lorenzo Musetti si ferma ai quarti di finale all’ATP 500 di Barcellona. Il giocatore italiano, numero 2 del tabellone, non riesce a contrastare la forza dell’avversario e viene eliminato dopo aver disputato una partita che si conclude con la vittoria dell’avversario. La competizione prosegue senza di lui e il torneo si avvia verso le fasi successive.

Si ferma nei quarti di finale la corsa di Lorenzo Musetti, numero 2 del seeding, nell’ ATP 500 di Barcellona: l’azzurro viene sconfitto dal transalpino Arthur Fils, numero 9 del tabellone, che si impone con lo score di 6-3 6-4 in un’ora e sedici minuti di gioco e domani nel penultimo atto se la vedrà con il vincente del match tra la wild card iberica Rafael Jódar ed il britannico Cameron Norrie, testa di serie numero 7. Nel primo set, dopo un inizio senza particolari sussulti, Lorenzo Musetti è il primo ad andare in difficoltà al servizio, dovendo annullare un break point sul 30-40 nel quarto game. L’azzurro si rifugia ai vantaggi e con tre punti di fila trova il 2-2.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti non può nulla contro la potenza di Fils e si ferma ai quarti a Barcellona

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