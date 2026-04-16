Lorenzo Musetti sale di colpi e piega Moutet in due set a Barcellona | accesso ai quarti

Lorenzo Musetti ha vinto il suo match agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Barcellona, superando in due set il francese Corentin Moutet. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-4, 6-3, consentendo al tennista italiano di accedere ai quarti di finale del torneo sulla terra rossa catalana. La vittoria conferma la sua crescita nel circuito e l’ottima forma in questa fase della stagione.

Contava vincere. Lorenzo Musetti prosegue il suo cammino nell’ ATP 500 di Barcellona. Sulla terra rossa catalana, il numero 9 del mondo ha piegato la resistenza del francese Corentin Moutet (n.31 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-4, maturato in un’ora e 42 minuti di gioco. Un incontro condizionato dalle forti raffiche di vento che hanno sferzato il campo “ Rafa Nadal ”, rendendo complessa la gestione degli scambi. In questo contesto, Musetti è stato abile a trovare soluzioni concrete, valorizzando soprattutto il proprio rovescio, spesso eseguito con variazioni di effetto. L’azzurro approda così ai quarti di finale, in attesa di conoscere il vincitore della sfida tra il francese Arthur Fils e lo statunitense Brandon Nakashima.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti sale di colpi e piega Moutet in due set a Barcellona: accesso ai quarti Notizie correlate LIVE Musetti-Moutet 6-3, 6-4, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince e vola ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13. Pronostico e quote Corentin Moutet – Lorenzo Musetti, Barcellona 16-04-2026Lorenzo Musetti ha conquistato la sua prima vittoria dal rientro dall’infortunio a spese di Martin Landaluce. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sinner affaticato batte Machac in tre set, oggi in campo contro il canadese Aliassime; Ranking ATP, Sinner guarda tutti dall’alto. Musetti scende al n.9; Monte-Carlo: Musetti si arrende a Vacherot all'esordio; Musetti-Vacherot oggi a Montecarlo: orario, TV e streaming del debutto di Lorenzo nel Principato. Lorenzo Musetti sale di colpi e piega Moutet in due set a Barcellona: accesso ai quartiContava vincere. Lorenzo Musetti prosegue il suo cammino nell’ATP 500 di Barcellona. Sulla terra rossa catalana, il numero 9 del mondo ha piegato la ... oasport.it Lorenzo Musetti torna a brillare a Barcellon e vola nei quarti di finale: sconfitto Moutet in due setUna bella iniezione di fiducia per il carrarino, che gioca un grande match e piega la resistenza del francese Nascondeva non poche insidie il match odierno per Lorenzo Musetti, che viene a capo della ... tennisitaliano.it MUSETTI NON SI FERMA: QUARTI A BARCELLONA! Grande prova di maturità per Lorenzo Musetti supera l’ostacolo Corentin Moutet con un solido 6-4, 6-3, gestendo con intelligenza le trappole del francese e confermando il suo ottimo stato di forma sull - facebook.com facebook Lorenzo Musetti è tornato a vincere e da questo scambio sembra in discreta forma Prima la pazzesca difesa e poi l’attacco forte e preciso per prendersi il break in un set in cui era partito male sotto 1-4 Ora l’azzurro dovrà affrontare il funambolo france x.com