addio a zichichi il visionario che ha plasmato la fisica tra scienza fede e impegno civile

Antonino Zichichi se ne è andato a 96 anni. Il fisico e scienziato italiano ha lasciato un segno profondo nel mondo della ricerca, grazie anche alla sua capacità di unire scienza, fede e impegno civile. La sua morte ha suscitato dolore tra colleghi e appassionati, che ricordano la sua figura come quella di un uomo che ha saputo sfidare le convenzioni e spingere avanti la fisica italiana.

Antonino Zichichi è morto all’età di 96 anni, lasciando un’impronta indelebile nel panorama scientifico italiano e internazionale. Nato a Trapani nel 1929, è stato una delle figure più influenti e controverse della fisica del secondo Novecento, protagonista di una stagione in cui l’Italia cercava di affermarsi come centro autonomo nella ricerca sulle particelle elementari e nelle alte energie. Formatosi tra Palermo e i grandi centri internazionali, lavorò al CERN di Ginevra e al Fermilab di Chicago, dove nel 1965 guidò uno dei gruppi che osservò per la prima volta l’antideutone, un nucleo di antimateria fondamentale per lo studio delle interazioni subnucleari. 🔗 Leggi su It.insideover.com

È morto a 96 anni il fisico e divulgatore Antonino Zichichi.

La Sicilia e la comunità scientifica piangono la scomparsa di Antonino Zichichi, il fisico siciliano che ha lasciato un segno forte nel mondo della scienza.

Antonino Zichichi – la più grande illusione del nostro tempo

