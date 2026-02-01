Onorificenze al merito Mattarella premia l’impegno civile | tra i 31 insigniti Fabrizio Facchinetti di Sarnico

Il presidente Sergio Mattarella ha deciso di premiare con 31 onorificenze alcune persone che si sono distinte nel sociale. Tra i riconoscimenti, anche Fabrizio Facchinetti di Sarnico. La cerimonia si è svolta recentemente, con il capo dello Stato che ha voluto sottolineare l’impegno di chi lavora ogni giorno per il bene della comunità.

Sarnico. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio trentuno onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana” a cittadini distintisi per l’impegno nel sociale. I riconoscimenti sono stati assegnati a donne e uomini attivi in diversi ambiti della vita civile, dallo sport come strumento di inclusione alle attività solidali e di volontariato, dall’assistenza ai detenuti alla cittadinanza attiva. Tra i premiati figura Fabrizio Facchinetti, 58 anni, presidente dell’ Associazione Sci Club Sarnico 2001-Fabrizio Pedrocchi Asd, nominato Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana “Per aver reso lo sport uno strumento di inclusione”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

