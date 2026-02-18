VIDEO | Da Palermo a Vienna la direttrice d’orchestra che guida l’ensemble tutto al femminile presenta il suo disco

Silvia Spinnato, direttrice d’orchestra originaria di Palermo, ha deciso di realizzare un progetto tutto al femminile che oggi gira l’Europa, portando le sue orchestre nei festival più importanti. Da anni, organizza concerti a Vienna e Salisburgo, attirando l’attenzione di pubblico e critici con le sue esecuzioni energiche e precise. La sua passione per la musica la ha portata a diffondere il suo lavoro in vari paesi, creando un ensemble che unisce talenti femminili da diverse nazioni.

Da Palermo a Vienna, passando per Salisburgo e i principali festival sinfonici europei: è il percorso artistico della direttrice d’orchestra Silvia Spinnato, musicista siciliana che ha costruito all’estero un progetto orchestrale tutto al femminile, oggi riconosciuto a livello internazionale. Ieri è tornata nella sua città natale per presentare alla libreria Millemondo il suo disco, frutto di un intenso lavoro di ricerca e riscoperta musicale sviluppato in Austria negli ultimi anni. Formata tra studi pianistici, composizione, canto e direzione - iniziati al conservatorio Bellini - Spinnato ha costruito la propria carriera tra Italia e area mitteleuropea, fino a fondare a Salisburgo un progetto orchestrale unico nel suo genere: un ensemble sinfonico composto esclusivamente da musiciste.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Gemitaiz, il suo Elsewhere e il rap di oggi: «Meglio ottavo con un disco stupendo che primo con un disco che non farei mai» – L’intervista

Leggi anche: A Trieste l’omaggio dell’Ensemble Symphony Orchestra al M° Morricone. 9 marzo 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.