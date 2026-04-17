I quarti di finale di Champions League rappresentano un momento in cui il calcio assume un volto diverso rispetto alle partite di tutti i giorni. In questa fase della competizione, le squadre si sfidano in incontri ad alta tensione, spesso con risultati che cambiano le sorti del torneo. La competizione tra le migliori squadre europee evidenzia come il calcio possa variare notevolmente in stile e approccio rispetto alle partite di campionato.

I quarti di Champions League sono il momento dell’anno in cui il calcio ci sembra altro da quello a cui siamo abituati. Uno sport veloce, divertente, denso di eventi. Uno spettacolo che, in novanta minuti, gioca sapientemente con le nostre curve d’attenzione, manipolando il nostro entusiasmo, non permettendo mai alla noia di farsi strada. Lo spettacolo del corpo umano che si produce in armonie estreme con lo spazio e una sfera. Nel caso di Michael Olise quest’armonia è una ricerca di continuità senza frizioni. Olise conduce palla con l’esterno del piede, il busto fermo, la testa alta e non si può nemmeno dire che acceleri in qualche modo. La palla sembra solo una parte del suo corpo, una protesi del suo piede.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - L’omologazione del calcio è ancora lontana

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