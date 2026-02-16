Il segretario di stato statunitense Marco Rubio ha rivolto parole pacate all’Europa, ma dietro queste parole si nasconde ancora una forte distanza tra gli alleati dell’Atlantico. La tensione tra gli Stati Uniti e i paesi europei si manifesta nelle divergenze su questioni di sicurezza e investimenti militari, che non sembrano trovare facilmente un punto d’incontro. Nonostante le parole di cortesia, le differenze di vedute continuano a creare frizioni all’interno della NATO.

Da quando Marco Rubio ha pronunciato il suo discorso alla 62ª conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera, la mattina del 14 febbraio, l’Europa si divide sull’interpretazione delle sue parole. È stato un discorso sulla riconciliazione nell’alleanza atlantica? O una versione light dell’ostilità dell’amministrazione Trump verso l’Unione europea? Questo dibattito ha un valore essenziale per l’Europa, soprattutto alla luce delle parole pronunciate esattamente un anno fa, nello stesso contesto, dal vicepresidente statunitense J.D. Vance. All’epoca la platea era rimasta sconvolta dalla violenza delle critiche di Vance all’Europa. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La riconciliazione nell’alleanza atlantica è ancora lontana

Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha incontrato a Bruxelles la premier danese Mette Frederiksen.

Una crescente preoccupazione riguarda le intenzioni degli Stati Uniti sulla Groenlandia, con una parte significativa degli americani che teme una possibile rottura dell'alleanza atlantica.

