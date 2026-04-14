Danimarca ancora lontana la formazione del nuovo governo

Dopo le elezioni politiche tenutesi il 24 marzo, i Socialdemokratiet sono risultati vincitori, ma la formazione di un nuovo governo in Danimarca rimane ancora incompleta. Le trattative tra le diverse forze politiche sono ancora in corso, e al momento non è stato raggiunto un accordo definitivo per la composizione dell’esecutivo. La situazione politica nel paese resta quindi in bilico, in attesa di sviluppi ufficiali sulle future alleanze.

Dalle elezioni politiche danesi del 24 marzo i Socialdemokratiet al potere sono usciti vincitori soltanto sulla carta. Infatti, nessuno schieramento ha ottenuto un numero di voti sufficiente a stabilire una supremazia parlamentare – almeno relativa – tale da stabilire subito un nuovo governo. Ormai da tre settimane a Copenhagen si assiste a uno stallo. Il primo ministro Mette Frederiksen, oggi premier ad interim, non è ancora riuscita ad adempiere all’incarico di “esploratrice”. I negoziati con le altre forze politiche sono in alto mare. Larghe intese (non troppo larghe). Il desiderio della Frederiksen è di formare un governo di centro-sinistra o uno che non si spinga troppo a destra rispetto al centro rappresentato dai Moderati di Lars Løkke Rasmussen.🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Danimarca, ancora lontana la formazione del nuovo governo The Voynich Manuscript, Bog Bodies & The Lost Ninth Legion — Mysteries History Can't Solve Covid, l’Italia non ha ancora un nuovo piano pandemico: il ritardo del governo e tutti i limiti del testo sottoposto alle RegioniSe in questo momento arrivasse una nuova pandemia, l’Italia si farebbe trovare ancora una volta impreparata. La riconciliazione nell’alleanza atlantica è ancora lontanaDa quando Marco Rubio ha pronunciato il suo discorso alla 62ª conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera, la mattina del 14 febbraio, l’Europa...