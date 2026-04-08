Milano Design Week affitti alle stelle | fino a 5.460 euro a settimana Sorprende l’hinterland
In vista della Milano Design Week prevista dal 20 al 26 aprile 2026, si registra un aumento significativo dei prezzi degli affitti brevi nella zona metropolitana. Le tariffe settimanali raggiungono fino a 5.460 euro, più che raddoppiando rispetto ai prezzi abituali. Questa tendenza si evidenzia anche nell’hinterland, dove i costi sono notevolmente cresciuti rispetto agli anni precedenti.
Conto alla rovescia per la Milano Design Week, in programma dal 20 al 26 aprile 2026, ed è boom per gli affitti brevi che schizzano a canoni settimanali oltre il doppio rispetto al normale. Secondo l’analisi del Centro Studi di Abitare Co., durante la settimana del design il canone medio settimanale di un appartamento a Milano supera di gran lunga i livelli ordinari, registrando un aumento del +136%. In termini concreti, si passa da circa 1.530 euro a oltre 4.500 euro per un bilocale arredato comprensivo di tutti i costi accessori, dalle imposte alla gestione della casa, con picchi di affitti settimanali fino a 5.460 euro nelle vie più esclusive. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Design week, affitti folli a Milano: una settimana a 5.400 euro (ma in tanti scelgono l'hinterland)Mancano pochi giorni all'apertura del Salone del Mobile e Milano si prepara a trasformarsi, ancora una volta, nel palcoscenico più costoso d’Europa.
Milano Design Week 2026, alle stelle gli affitti brevi: 5.000 euro per una settimana in Corso Europa e a BreraMilano, 8 aprile 2026 - Conto alla rovescia per la Milano Design Week in programma dal 21 al 26 aprile 2026 ed è boom per gli affitti brevi che...
Temi più discussi: Milano, affitti durante la Design Week: in via Tortona prezzo triplicato rispetto a maggio. E la casa piazzata con il passaparola sfugge (spesso) alle regole; Alcova, Fuorisalone 2026, torna in zona Baggio per la Milano Design Week; Milano Design Week, prezzi per gli hotel alle stelle: una camera costa quattro volte di più. Per una notte il prezzo medio è 593 euro; Com'è vivere a Milano? I migliori quartieri, opportunità, costi, pro e contro.
Milano Design Week, affitti alle stelle: fino a 5.460 euro a settimana. Sorprende l’hinterlandPrezzi oltre il doppio (+136%) per gli affitti brevi a Milano durante la Design Week, con picchi oltre i 5.000 euro. Record a Sesto San Giovanni, dove i rincari superano quelli in città. quifinanza.it
Milano Design Week 2026, alle stelle gli affitti brevi: 5.000 euro per una settimana in Corso Europa e a BreraPiù accessibili, le soluzioni in zona Isola e a Porta Venezia. Aumenti anche del 136% rispetto alle altre settimana. Cresce la domanda e anche i prezzi per un alloggio nei principali comuni dell’hinte ... ilgiorno.it
AC × @intimissimi — Milano Design Week 2026 Venite a scoprire una nuova opera, parte del progetto “Beauty Begins Inside”, in collaborazione con @intimissimi. 21 — 26 aprile 10:00 — 20:30 Intimissimi, Via Montenapoleone — Milano Curato da @Sandiez x.com
Showroom Orissa - Milano Design Week 2026 in zona Tortona. - facebook.com facebook