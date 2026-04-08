In vista della Milano Design Week prevista dal 20 al 26 aprile 2026, si registra un aumento significativo dei prezzi degli affitti brevi nella zona metropolitana. Le tariffe settimanali raggiungono fino a 5.460 euro, più che raddoppiando rispetto ai prezzi abituali. Questa tendenza si evidenzia anche nell’hinterland, dove i costi sono notevolmente cresciuti rispetto agli anni precedenti.

Conto alla rovescia per la Milano Design Week, in programma dal 20 al 26 aprile 2026, ed è boom per gli affitti brevi che schizzano a canoni settimanali oltre il doppio rispetto al normale. Secondo l’analisi del Centro Studi di Abitare Co., durante la settimana del design il canone medio settimanale di un appartamento a Milano supera di gran lunga i livelli ordinari, registrando un aumento del +136%. In termini concreti, si passa da circa 1.530 euro a oltre 4.500 euro per un bilocale arredato comprensivo di tutti i costi accessori, dalle imposte alla gestione della casa, con picchi di affitti settimanali fino a 5.460 euro nelle vie più esclusive. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Milano Design Week, affitti alle stelle: fino a 5.460 euro a settimana. Sorprende l’hinterland

Design week, affitti folli a Milano: una settimana a 5.400 euro (ma in tanti scelgono l'hinterland)Mancano pochi giorni all'apertura del Salone del Mobile e Milano si prepara a trasformarsi, ancora una volta, nel palcoscenico più costoso d’Europa.

Milano Design Week 2026, alle stelle gli affitti brevi: 5.000 euro per una settimana in Corso Europa e a BreraMilano, 8 aprile 2026 - Conto alla rovescia per la Milano Design Week in programma dal 21 al 26 aprile 2026 ed è boom per gli affitti brevi che...

Temi più discussi: Milano, affitti durante la Design Week: in via Tortona prezzo triplicato rispetto a maggio. E la casa piazzata con il passaparola sfugge (spesso) alle regole; Alcova, Fuorisalone 2026, torna in zona Baggio per la Milano Design Week; Milano Design Week, prezzi per gli hotel alle stelle: una camera costa quattro volte di più. Per una notte il prezzo medio è 593 euro; Com'è vivere a Milano? I migliori quartieri, opportunità, costi, pro e contro.

Milano Design Week, affitti alle stelle: fino a 5.460 euro a settimana. Sorprende l’hinterlandPrezzi oltre il doppio (+136%) per gli affitti brevi a Milano durante la Design Week, con picchi oltre i 5.000 euro. Record a Sesto San Giovanni, dove i rincari superano quelli in città. quifinanza.it

Milano Design Week 2026, alle stelle gli affitti brevi: 5.000 euro per una settimana in Corso Europa e a BreraPiù accessibili, le soluzioni in zona Isola e a Porta Venezia. Aumenti anche del 136% rispetto alle altre settimana. Cresce la domanda e anche i prezzi per un alloggio nei principali comuni dell’hinte ... ilgiorno.it

AC × @intimissimi — Milano Design Week 2026 Venite a scoprire una nuova opera, parte del progetto “Beauty Begins Inside”, in collaborazione con @intimissimi. 21 — 26 aprile 10:00 — 20:30 Intimissimi, Via Montenapoleone — Milano Curato da @Sandiez x.com

Showroom Orissa - Milano Design Week 2026 in zona Tortona. - facebook.com facebook