Un anno fa, il 26 marzo 2024, è deceduto Francesco Ceccarelli, giornalista e responsabile dell'Ufficio Stampa della Scuola Sant'Anna di Pisa. A distanza di dodici mesi, viene istituita una borsa di studio in sua memoria. La decisione è stata annunciata dall’istituzione accademica, che intende onorare così il contributo professionale e umano di Ceccarelli.

Al progetto lavorano la Scuola Superiore Sant'Anna, dove ha prestato servizio per molti anni come addetto stampa, e l'Ordine dei Giornalisti della Toscana Un anno fa, il 26 marzo 2025, è scomparso Francesco Ceccarelli, apprezzato giornalista e responsabile dell'Ufficio Stampa della Scuola Sant'Anna di Pisa. Oggi saranno celebrate due messe commemorative: alle 17.30 presso la chiesa di Santa Teresa a Rosignano Solvay e alle 19 presso la chiesa di Sant'Anna, in via Carducci, a Pisa. Francesco ha iniziato la sua carriera giornalistica collaborando con Il Tirreno e con Toscana Oggi, per poi entrare alla Scuola nel 2003. Da quel momento la sua professionalità e competenza è cresciuta fianco a fianco, passo dopo passo, con quella della Scuola Sant'Anna. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Un anno dalla scomparsa di Francesco Ceccarelli: borsa di studio in sua memoria

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